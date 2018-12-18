破獲北區最大電纜收贓場 台電慘損4000多萬

2018-12-18 14:01

〔記者廖雪茹／新竹報導〕桃竹地區近來電纜線頻遭竊，害用戶停電氣得牙癢癢！新竹縣警方偕同桃園楊梅和鐵路局台中分局警方跟監埋伏8個月，17日偵破北區最大電纜線收贓場，逮捕葉姓父子及竊嫌等4名嫌犯，現場起獲約1.5噸贓物，5月迄今銷售150餘噸，不法獲利200多萬元，但台電公司卻慘了，光資材即損失4000多萬元。

新竹縣警察局刑大表示，專案小組鎖定可疑電纜線集團，長期布線跟監，不僅查出數個電纜線集團在北台灣一帶橫行，更發現桃園市新屋區一處看似平凡的回收場，經營者葉姓父子因提供較好價格，且備有剝皮機供竊嫌使用，生意蓬勃發展，1個月可銷售30餘噸的銅線，5月迄今售出150餘噸，堪稱北區最大的電纜線收贓場！

專案小組報請苗栗地檢署檢察官黃振倫指揮偵辦，經蒐證齊全後，於17日清晨兵分二路，對葉姓父子（葉父51歲，兒子24歲）經營的回收場及住家進行搜索，不僅當場查獲未剝皮的台電電纜線（TPC）50餘公斤，還有民間電機公司在昨晨剛失竊的銅條500餘公斤，並成功攔截剛分裝成袋準備進行轉賣的裸銅線，重達1000多公斤，現場還有剝皮機、油壓剪及點鈔機等犯案機具一批。

正當警方盤查葉姓場主時，一輛深色自小客車突然進入回收場，見大量警力，頓時變呆若木雞，駕駛陳姓男子（41歲，有毒品前科）及乘客葉姓女子（39歲，有毒品竊盜前科）兩人乖乖下車接受盤查。

警方表示，經調閱監視錄影器，葉女一早開門便與同夥抱著6箱重達500餘公斤的銅條贓物來賣，因為葉姓場主一時無法給他們大量現金，葉女稍後再來拿取餘款，沒想到遇上警方盛大排場迎接。

警方根據查獲的帳簿初步清查，光是桃竹地區失竊電纜線，葉姓父子5月以來至少銷售150餘噸，不法獲利200多萬，但台電卻光是資材損失即達4000多萬元。偵詢後，全案依贓物罪嫌，移送苗栗地方檢察署偵辦。

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