疑散步腳踩空 南投一男子墜崖獲救

2018-12-18 13:11

〔記者謝介裕／南投報導〕墜崖意外又一樁！

南投縣名間鄉1位年約58歲的李姓男子，今日在松柏嶺弓鞋巷產業道路散步時，疑似腳踩空不慎墜落深約15公尺的山谷，還好最後跌落在谷底草叢中，僅手腳擦傷及頭部撕裂傷，且意識清醒，經搶救脫困送醫後，已無大礙。

今日上午9時許，南投縣消防局松柏嶺消防分隊接獲墜崖意外通報後，小隊長曾啟元立即率員並攜帶各項搜救器具前往，抵達案發現場後，發現雜草叢生且無路徑可通到山谷，便將繩索綁在路旁電線桿，隨後搜救人員逐一垂降冒險深入谷底，在尋獲墜谷的李姓男子後，便將其固定在救生板上，再透過繩索慢慢往上拉，費時約一個半小時努力，終將人平安救出，再次完成不可能的任務。

消防人員表示，李男係松柏嶺地區在地人，據其家屬透露，李男平時有晨運散步習慣，今日因遲遲未見其返家吃早餐，覺得不太對勁才外出尋找，也才及時被救回一命，可說是不幸中之大幸﹗

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