光天化日竟租吊車偷走8噸鋼材 變賣8萬餘元被起訴

2018-12-18 13:06

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子林咸志有毒品、強盜等多項前科，6月9日上午竟大膽鎖定放在基隆市七賢橋施工工地內的鋼材，與三名友人同謀，聘請不知情的吊、貨車司機，將工地內8.085噸的鋼材運走轉售，得手8萬餘元，以此支付租車費，餘額由4人朋分。失主發現8噸多的鋼材失竊，報警逮人，將林男緝捕到案。基隆地檢署近日偵結，依涉犯竊盜罪將林男起訴。

檢警調查，林男先請友人唐國銓向租車公司租賃一輛轎車後，載著友人劉國才及綽號阿順的友人到七賢橋工地查看，隨後分別租用吊車及兩輛大貨車，前往現場20分鐘內就將鋼材吊掛完成運走，附近民眾誤以為是工地施工，不以為意，殊不知竟有人在光天化日之下，偷走8噸鋼材。

林男指示貨車司機，將鋼材運往北投一處回收場販售，共獲得8萬7千元，支付7千元的租車費用後，4人朋分花用。

工地負責人驚見鋼材失竊，趕緊報警，警方調閱監視器找到載運鋼材的司機，再循線找到林咸志及唐國銓，並將2人帶回偵訊。

林男偵訊時向警方承認有在現場，但自己並沒有犯案，只是負責開車載運唐國銓及劉國才等人，全程都在車上等候。唐男則承認犯行，並供出林男也是共同策畫的主謀之一。檢察官偵訊後，認定林咸志涉犯竊盜罪屬實，依法將他起訴。

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