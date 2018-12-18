咬朋友賣毒給他換緩起訴 交易地點供詞反覆友人無罪

2018-12-18 12:58

〔記者黃建華／高雄報導〕葉姓男子今年3月間在前鎮區遭警方攔檢，查獲一小包安毒，咬說是向吳姓友人購買獲檢方緩起訴，吳男則被檢方依販賣二級毒品罪嫌起訴，不過，高雄地院審理認為，葉男購毒地點、時間說詞反覆，證詞有前後矛盾的瑕疵，判吳男無罪。可上訴。

檢方起訴指出，被告吳男明知甲基安非他命為毒品危害防治條例列管第二級毒品，依法不得持有、販賣，竟涉嫌在今年3月24日在新興區租屋處，交付安非他命1包（重量不詳）予葉男，葉則交付現金1000 元。

葉男持安毒返回住處吸食，於同年3月25日22時30分許，與吳男相約前往捕魚，在前鎮區中華五路528巷口遭警攔查盤檢，並扣得安非他命2包及吸食器1組。

葉嫌供出上情獲檢方緩起訴。吳男則被檢方依販賣第二級毒品罪嫌起訴。

不過，高雄地院審理，吳男矢口否認販賣安毒給葉男，且葉男對安毒交地時間、地點，說詞一再改變，有前後矛盾且反覆不一之瑕疵，檢方起訴內容欠缺其他積極事證，判吳男無罪。可上訴。

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