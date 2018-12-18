搭訕15歲少女3度性交 19歲男判入獄 父須連帶賠償

2018-12-18 12:36

〔記者楊國文／台北報導〕19歲陳姓男子在新北市撞球場認識身材玲瓏有緻的15歲少女小玉（化名），搭訕後帶她回住處2度性交，兩人接著去KTV唱歌，又在包廂廁所性交。日前陳男被判8月徒刑定讞，須入獄，民事部份，高等法院認定陳父對未成年兒子陳男須負教養、監督不周責任，判父子應連帶賠償小玉30萬元、母親20萬元定讞。

判決指出，去年8月3日下午，19歲的陳男到新北市永和樂華夜市附近一家撞球店內，看見身材姣好的15歲國中生小玉，上前攀談搭訕後，她同意交往，陳男心生淫念，以現場吵雜為由，帶她回中和區的住處，在半推半就情況下，共發生2次性關係。

當天傍晚，陳男提議唱KTV，帶著小玉到新北市永和區頂溪捷運站旁的一家KTV後，即在包廂廁所內性交。當晚，小玉母親逼問女兒晚歸原因，得知後，怒告陳男性侵女兒，並提出附帶民事賠償。

陳男坦承知悉小玉才15歲，兩人是男女朋友，情不自禁才3度發生性關係，絕非性侵，並當庭向小玉、小玉母親道歉，陳家也盼能達成和解，讓陳男獲判緩刑；但小玉家人不願原諒陳男，也拒絕和解。最高法院日前依「與14歲以上、未滿16歲女子性交」罪，判陳男8月徒刑定讞。

民事部份，高院指出，陳男犯案時為19歲，尚未成年 （民法以20歲為成年人），陳父對兒子負有教養義務和監督責任，應依民法第187條規定，和陳男均負起連帶賠償責任，判父子應連帶賠償小玉30萬元、母親20萬元定讞。

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