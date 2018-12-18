診所內貼優惠價目表遭罰5萬 法院判撤罰

2018-12-18 12:41

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市三民區一家藥癮戒治診所，於診所內張貼以A4大小的白紙列印的自費價目表，載明「優惠排毒點滴400元」、「優惠止癮排毒點滴600元」等文字，竟被高雄市衛生局以違反醫療法「不當廣告」為由，裁罰5萬元，方姓醫師不服，怒打行政官司，高雄地院判該診所勝訴，判衛生局撤銷裁罰。

據了解，高市衛生局今年3月間到方姓醫師服務的診所稽查，發現診所於內張貼自費價目表，內容印有「優惠排毒點滴400元」、「優惠止癮排毒點滴600元」等文字 ，竟認該診所以「不正當方法宣傳其醫療業務 ，招攬病人」，依違反醫療法裁罰5萬元。

方姓醫師不服，提訴願遭駁回，為此改打行政訴訟。

方姓醫師提告主張：醫療法的規範旨在管制不當醫療宣傳行為，避免醫療院所不當招徠病患，該診所的行為並無不當，且衛生局多次至該診所稽查，卻未告知及積極輔導或勸導，就直接裁罰，顯有可議之處，要求撤銷裁罰。

法官審理認為，依醫療法相關規定，醫療廣告要受到較嚴格規範，但重點是「不正當」的判斷，並不是只要出現有關「優惠、團購、直銷」的文字，就一定構成不正當方式宣傳廣告或招攬病人的行為。

法官指出，該診所自費價目表是以一張A4大小的白紙列印，編排方式簡單，與其他公告、證書共同張貼在櫃臺椅子後方牆壁上，整體看來很不顯眼，也看不出來用這種方式張貼廣告，能引起什麼促銷或形成與其他醫療機構不當競爭的情形，完全不構成不正當方式。

此外，高市衛生局於審理中自承：我們著重不正當廣告是因為「優惠」，在函釋裡面只要出現這個字眼，我們就可以認定有不正當廣告的問題等語，足見被告只是僵化執著於文字上的用語，未能體察醫療法及函釋必須要達到「不正當」程度。

法官認為該診所張貼自費價目表不構成「不正當」方式，不構成醫療法的處罰規定，被告高市衛生局的認事用法有違誤，方姓醫師聲請撤銷裁罰有理，應予准許。全案可上訴。

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