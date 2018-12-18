58歲逆子酒後打死85歲老父 還嗆父親「起來輸贏」

2018-12-18 12:30

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林水林鄉發生兒子涉嫌打死父親命案，58歲黃姓男子昨天下午酒後在家與85歲父親發生口角後互毆，黃男涉嫌以鐵條、棍棍、磚塊猛打老父，造成黃父頭破血流，送醫急救傷重不治，全案由北港警分局偵辦中。

水林鄉灣西村長黃常指出，昨天下午5點多接獲黃嫌鄰居電話，指黃嫌又在毆打父親，他因人在外面打電話請女兒先去黃家了解，女兒到場勸阻黃嫌還一度要拿木棍打女兒，殺紅眼的他還拍打父親臉頰要父親起來「輸贏」。

黃常表示，他趕回到現場發現黃父已躺在血泊中無心跳呼吸，趕緊打119將黃父送往北港媽祖醫院急救，急救半小時仍因傷重不治。

北港警方接獲報案到黃家要逮人，黃嫌竟倒在床舖上呼呼大睡，到派出所也不願夜間偵訊。

據鄰居指出，黃嫌有毒品、酒駕、家暴等前科，平日遊手好閒，黃父育有一子一女，女兒已嫁人，黃嫌婚後育有二子一女，住在黃父隔壁，經常吵著要分家產與黃父有口角，也有家暴紀錄。

鄰居表示，黃父高齡85歲仍在務農養家，除了照顧失智行動不便的老妻，也幫忙兒子養孫子，3名孫子品學兼優，現都在外地讀大學。

北港警分局副分局長吳柏源指出，案發現場在黃父住處一樓神門廳，現場有打鬥痕跡，地面有血跡，現場找到鐵條、木棍及磚塊都沾有血跡，黃父頭部、身體有多處挫傷，尤其頭部傷勢嚴重。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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