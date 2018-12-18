假拜訪真行竊！男摸走人安基金會善款、街友存款

2018-12-18 12:04

［記者鄭淑婷／桃園報導］37歲范姓男子有多項竊盜、毒品前科，去年9月25日深夜11點多，他與張姓友人一起到位於桃園市桃園區永樂街的人安基金會，范男卻趁張姓友人與基金會林姓志工聊天之際，跑上2樓摸走放在櫃內的1萬4000元現金、車鑰匙、相機等，其他志工察覺有異調閱監視器揪賊，桃園地檢署檢察官偵結依竊盜罪嫌起訴范男，由於他是累犯，檢方也建請法院依法加重其刑。

人安基金會創辦於1990年，致力於為街友發聲，為街友、社會邊緣人、單親媽媽或待業婦人服務，除了急難救助也協助個案自立更生，志工指出，被范男竊走的1萬4000元，其中6000元是義賣所得，另8000元都是街友的存款。

范男偵訊時，坦承趁張姓友人與志工聊天時，偷偷跑到2樓行竊；而張姓友人也證稱，當天他是與范男一起到基金會，他與志工聊天時有發現，范男自己跑到2樓，之後就看到他拿了一個袋子離去。

范嫌非本會個案，而張嫌雖曾為本會個案，但因其不知情情況下被張嫌假藉訪友名義利用，故本會不對張嫌採取法律行為，而范嫌則由檢調偵辦。

對於遭竊一事深感遺憾，人安基金會表示，同仁已盡保管之責，所以機構已填補遭竊缺口，而平安站常年服務及29屆寒士吃飽三十愛心圍爐尾牙活動尚缺8成，機構經費拮据，每一塊錢對服務都很重要，望各界能聚集善款，協助常年服務及辦理活動。

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