撞見女友和舊愛床上激戰 男暴怒殺人改判13年

2018-12-18 12:07

〔記者楊國文／台北報導〕新竹慣竊謝長智回家撞見賈姓同居女友跟杜姓前男友嘿咻，劈頭質問杜男「憑什麼碰我老婆？」卻遭杜男反嗆「賈○○是我的人！」謝男暴怒刺殺杜男再自首，一審被依殺人罪判13年，高等法院認定任何人處於謝男所遇狀況，都會激起一時憤慨，改依「義憤殺人罪」輕判他5年10月，檢方不服上訴，最高法院撤銷發回更審，高院更一審今認定謝男「非義憤殺人」，改依殺人罪判13年徒刑；可上訴。

高院更一審今判決指出，謝長智殺害杜男，並非謝男所稱，是因驚見杜男和賈女正在發生性行為引起，而基於義憤殺人，而是謝男發覺杜男和賈女正在發生性行為後，與杜男發生嚴重爭執、對罵、互毆後，因不滿杜男的回應，才引發憤怒而萌生傷害、殺害之意，難以認定杜男行為客觀上引起一般人無可容忍憤怒的情況。

更一審也指出，更何況謝男撞見杜男和賈女在床上激戰嘿咻後，第一時間已離開現場到屋外，後來再進入屋內時，杜男、賈女的性行為早已結束，與二審認定涉刑法第273條義憤殺人罪的「當場」因義憤殺人構成要件不符，因此改依殺人罪判刑13年；此外謝男辯稱無殺人意圖，應涉及義憤傷害致死罪，也不足採信。

被提訊的謝長智聆判後被還押，對被重判13年是否認為判刑太重、上訴否等問題，均沈默不語。

高院判決指出，在押的謝男（41歲）曾犯多起竊盜案，2015年6月假釋出獄，從事裝潢工作，2016年9月假釋期滿，案發前，他與賈女交往同居2年多，賈女與前男友杜男藕斷絲連，謝還曾撞見2人偷情，因深愛賈女而忍怒原諒。

去年8月24日晚間，謝男和杜男同時到賈女的母親住處作客，杜提前離席，謝趕回家，赫見女友和杜正在嘿咻，謝徒手怒打賈女責罵「妳討客兄！」杜男攔阻揚言「賈OO是我的人！」「你打她幹嘛！你不要，還我！」等話。

謝男和杜男起衝突而拉扯，謝男從桌下取出尖刀刺傷杜的肩膀示威，但杜仍堅稱「賈OO是我的人！」謝盛怒之下，一刀刺進杜的腹部、深達10公分，杜倒地後，謝急忙請朋友幫忙報案，並在警員質問他為何身染鮮血時，搶先自首犯案。杜男因胃臟、胰臟與靜脈受傷，失血過多、送醫不治。

謝長智辯解指出，只是要警告、教訓杜男，若他意圖殺人，應該會刺殺對方頭頸或心口，且他因目睹女友跟杜男偷情，又被杜男嗆聲及毆打，出於激憤而傷害對方，應僅構成最重判刑5年以下的義憤傷害致死罪。

一審時，謝男堅稱只是要警告、教訓杜男，且他是因目睹女友跟杜男偷情，又被杜男嗆聲及毆打，出於激憤而傷害對方，應僅構成最重判刑5年以下的義憤傷害致死罪。合議庭僅認定符合自首減刑，依殺人罪判謝13年徒刑。

謝男上訴仍否認有殺人犯意，高院不採信，不過採較為寬鬆見解，認定任何人處於謝男撞見心愛女友和他人嘿咻，且情敵不認錯還挑釁的情境，都會激起一時憤慨，採謝男犯行符合「義憤」要件，輕判他5年10月徒刑。檢方不服提起上訴，經最高法院撤銷發回高院更一審。

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