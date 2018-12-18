出殯車隊驚魂影片曝光！遊覽車司機昏迷 2男急智救全車…

2018-12-18 11:56

〔記者湯世名／彰化報導〕出殯車隊國道驚魂影片曝光！1輛遊覽車今天上午載運出殯家屬前往南投火葬場，行經國道3號彰化市快官路段時，遊覽車王姓司機突然感到身體不適，旋即昏倒，一旁的出殯家屬還渾然不知，直到遊覽車失控擦撞內側護欄赫然發現司機竟已昏迷，眾人協助死命抓著方向盤，讓車輛駛往路肩自然停住後脫險，滿車40名乘客嚇得魂飛魄散。

這個驚魂90秒影片顯示，在今天上午8時30分，49歲王姓司機駕駛遊覽車載運40名出殯隊伍家屬，行經國道3號南下201公里彰化市快官路段中線車道時，王男一度用左手摀著胸口，疑似身體出現不適，此時，內側車道1輛小貨車才剛超車通過遊覽車，短短數秒內，王男旋即往前傾倒，一旁的喪家家屬仍渾然不知，直到遊覽車車身嚴重偏離並擦撞內側護欄搖晃，家屬赫然發現王男竟已陷入昏迷，趕緊用左手抓住方向盤並高喊：「趕快來幫忙啊！」滿車的乘客也被突來的碰撞給嚇醒。

現場有2名男子協助死命抓著方向盤不放，並試圖將王男踩踏在油門的腳搬開，還高喊：「趕快叫救護車」，讓遊覽車偏離內側車道往外側車道及路肩行駛，並讓遊覽車往前自然滑行，最終停在路肩，結束這驚險的90秒鐘，家屬趕緊為王男實施CPR，並等候救護人員趕往現場，王姓司機送醫以葉克膜急救，目前仍在搶救中。

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