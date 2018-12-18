平交道車禍遭開罰違規超車 騎士不服提告獲判撤罰

2018-12-18 11:46

〔記者黃建華／高雄報導〕洪姓機車騎士今年1月在高雄岡山區一處平交道與嚴姓司機駕駛的貨車發生碰撞，高市交通警察大隊研判肇事原因為洪姓騎士「在設有禁止超車標誌（鐵路平交道）處所超車」，並由岡山分隊開單告罰，洪男否認超車，不服舉發，申請裁決，高市交通局仍裁罰洪男1200元，並記違規點數1點，洪男為此打行政官司要求撤銷罰單，高雄地院行政庭調查認定洪男是直線加速，並非超車，反倒是貨車右轉未禮讓直行車造成車禍，判交通局撤銷罰單與違規記點。

判決指出，洪姓機車騎士否認有違規超車行為。經查，嚴姓貨車司機於道路交通事故談話紀錄表之陳述內容為：「當時我駕駛貨車由為隨東路直行，過平交道後要右轉為隨西路，當我要右轉時，對方（即洪姓騎士）騎機車由我右後方出現，當我看到他時，前車頭已擦撞我車右車身了」等語。

另洪姓騎士則稱：「當時我騎乘機車由為隨東路往南直行，對方（嚴姓貨車司機）也和我同向行駛，因為他速度很慢，我就要繼續直行超越他，結果當我一過平交道時，對方車輛就突然右轉，我煞車不及，前車頭就和對方車輛的右側車身發生擦撞了。」

法官審酌2人之陳述，認為事故發生情形為原告與嚴姓貨車司機分別駕車進入黃網線區過平交道後，係屬行駛於同一車道，但分屬不同路線，洪男屬直行及加速狀態，嚴姓貨車司機則欲右轉，故原告並無變更路線之行為，反係嚴姓貨車司機轉彎車未讓原告的直行機車先行。且依嚴姓貨車司機的陳述 ，洪姓騎士亦無駕車由貨車之側方駛出、併行、通過、超前後，再駛回貨車之路線內而行駛在貨車前之行為，足認洪男「我就要繼續直行超越他」之陳述，意指加速直行，並非超車之意。

法官認為，洪男騎機車行駛平交道之黃網線區時，雖有加速行為，但並未變更直行之行車路線，亦未切入在左側之嚴男所駕貨車之行進路線，足認洪男並無超車行為 。被告高市交通局僅憑原告洪男於道路交通事故談話紀錄表之陳述，即遽認原告有「超車」行為，顯然未注意有利原告之證據，且採證違反一般經驗法則與論理法則而於法有違。

原告訴請撤銷罰單，為有理由，應予准許。可上訴。

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