地主要小心！「環保蟑螂」手法翻新「先租後棄」

2018-12-18 11:36

〔記者吳政峰／台北報導〕不法集團近來翻新「環保蟑螂」手法，先向不知情的地主承租土地，傾倒完廢棄物之後隨即消失無蹤，害地主不知如何是好，橋頭地檢署主任檢察官徐弘儒呼籲，地主出租前應注意承租者的身分與目的，否則一旦遇到「租霸集團」，恐支付百萬甚至千萬元清理費用。

徐弘儒表示，有些不法集團以「先租後棄」方式進行環保犯罪，即為賺取清除處理費用，先僱用人頭向不知情地主承租土地或廠房，再指派大貨車或曳引車司機從各處非法收受廢棄物，載運至承租的廠房、土地，並由現場人員操作機具進行堆高棄置，以利大量堆放堆滿倉庫、土地，待地主發現，承租人早已失去聯絡，這種人俗稱「租霸集團」或「環保蟑螂」、「環保流氓」。

徐弘儒指出，地主必須負起清理責任，如果委託合法業者清除處理，清除處理費用保守估計一般事業廢棄物為每公噸5000元；有害事業廢棄物（廢液、固體）每公噸分別為2萬1000元、1萬8000元，以查獲的處所每處動輒遭棄置上百或上千公噸的廢棄物，清除處理費用隨便也要上看數百萬至甚上千萬元不等。

徐弘儒進一步解釋，不只是地主，合法清除處理業者或生產事業端廠商也不應貪小便宜，循非法管道或委託不明人士清除處處理廢棄物，若遭查獲，除要面對刑責以外，更可能因此被扣押公司資產面臨司法機關追討不法利得的風險，環保業者亦會經主管機關廢止其清除處理許可，不可不慎。

徐弘儒呼籲，不法棄置的廢棄物包含有廢電線電纜、電子五金、塑膠混和物、泡棉、塑膠粒、木材、磚塊、混凝土、石棉板、橡膠、污泥、一般垃圾、爐渣及不明粉末等大量之一般及有害事業廢棄物，對環境影響極為嚴重，地主出租前應確認承租用途，出租後亦要多加巡視，以善盡管理注意義務。

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