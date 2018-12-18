專偷愛心捐款箱 慣竊得款650元判拘役90日

2018-12-18 10:59

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名歐姓男子涉嫌三度竊取商家擺放的愛心捐款箱，犯罪所得才650元，還偷拔走路旁一部機車的後照鏡，東窗事發，被高雄地院一審依犯下4起竊盜罪，判拘役90日，如要免去牢獄之災，需繳罰金9萬元，真是因小失大，代價慘重。

檢方起訴指出，33歲的歐姓男子於今年5月9日下午1 時30分許，於某早餐店趁店家忙碌之際，偷走該店櫃檯上之樂扶社福基金會愛心零錢發票箱（內有約新臺幣150 元）。

5月20日上午10時7分許，歐男經過高雄一家「鹿港土魠魚羹」店，又趁機將該店櫃檯上之愛心捐款箱（內有約300 元零錢）搬走，食髓知味，隔天上午10時23分許，又至該「鹿港土魠魚羹」店，趁店家忙碌之際，再次將愛心捐款箱（內有約200 元零錢）搬走，竊取得逞。

歐男當晚11時39分許，途經高雄市三民區鼎義街上時，見路旁有一部機車，竟無故又竊取該機車上之後照鏡2支。嗣經警方獲報調閱監視器錄影畫面，循線查悉上情。

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