同居35年舊愛討千萬借款 菲姐勝訴沒被得逞

2018-12-18 11:02

〔記者溫于德／台北報導〕與菲姐同床共枕35年的男友丁洋機指控，菲姐為開設「菲姐義大利餐廳」，透過「菲姐有限公司」陸續向他借款1125萬餘元，但事後未還，提告索賠；而被告雖承認有該筆金錢往來，但否認是借款。案經台北地院審理認定，不能僅因丁無法證明具借貸關係，反推「菲姐有限公司」向他借款，判決駁回丁的請求，可上訴。

丁男藉由告訴狀指，「菲姐有限公司」為開設餐廳，曾於2012年4月至隔年8月分次向他借款、共1125萬1751元，用來支付餐廳相關費用；他也以自己或冠彣公司名義完成匯款，殊不知，「菲姐有限公司」至今仍未清償借款，照價索賠。

「菲姐有限公司」委聘律師雖承認有金錢往來，但否認是借款，且「菲姐義大利餐廳」也是丁洋機為賣自家鍋具才開，並當庭提供數張餐廳照票為證。

合議庭審理後認為，菲姐、丁洋機及本案兩間公司向來在金錢與商業上密切往來，且丁所追討的款項期間，是與菲姐為親密男女朋友之時，究竟款項是丁或「冠彣」資助「菲姐義大利餐廳」裝潢？還是丁與菲姐間的金錢關係？又或是另有其他原因？無法全盤明瞭，自然不得以丁無法證明具借貸關係、反推「菲姐有限公司」向他借款，判決駁回。

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