36歲男罵「狗娘養的」、66歲翁怒揮拳 2人都GG...

2018-12-18 11:00

［記者楊政郡／台中報導］36歲的李男在國立中興大學內籃球場玩球，邀在旁練球的66歲湯男一起下場「尬一下」，湯男婉拒，卻引起李男不悅而出言相激，還罵「son of a bitch」（狗娘養的，王八蛋），湯男不甘遭辱罵，一個右勾拳過來，把李男打得鏡片飛走、腦震盪等，法官判湯男傷害罪拘役40日，李男也依公然侮辱判罰金1萬元。

台中地院判決書指出，顏男在今年1月25日下午，一個人到「國立中興大學」校園內之籃球場練球，到了下午3時30分許，李男也至該座籃球場玩球，就邀湯男一起「尬一下」，遭湯男婉拒。

但李男年輕氣盛，出言相激，在籃球場對湯罵稱：「孬種」、「王八蛋」等語，李男坦承罵了「son of a bitch」侮辱湯男。

湯男不甘受辱，上前一個右勾拳朝李某額頭方向攻擊，李男所配戴眼鏡飛出並掉落在地面，其鏡片刮傷損壞，前額也有鈍傷、腦震盪等傷害，李男報警處理。

湯男辯稱，該時、地確有與李男發生肢體碰撞，但球場上肢體碰撞是自然的防衛狀態，並非傷害，且就算因碰撞導致李男鏡片刮損，亦非毀損。李男也矢口否認有公然侮辱，辯稱根本沒有罵被告。

但有其他打球民眾作證，兩人有發生嚴重言語衝突，有看到湯男出手打了一下，李男也自承有說「son of a bitch」，法官認為兩人犯行明確。

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