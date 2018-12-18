中市里長當選人朱勝永 檢提「當選無效」之訴

2018-12-18 10:24

［記者楊政郡／台中報導］台中市外埔區中山里現任里長朱勝永，今年參選連任卻因涉及賄選被起訴，台中地檢署今天正式提起當選無效之訴！

台中市外埔區中山里里長朱勝永，涉嫌與胞兄及堂兄，還有賴姓、王姓樁腳，由堂兄、胞兄出資，從10月下旬至11月上旬，在里內以每票1000元行賄選民，台中檢調警展開調查，在樁腳身上查獲現金2萬餘元，而接續傳喚12名涉嫌收賄的選民，他們有的是戶長或家庭主婦，也幫家人一起收賄，有數名選民主動繳出賄款計3萬元。

檢察官指出，被告以每票1000元代價，向有投票權之選民集團性、規模性的買票，被告原本計畫買50票，已發下去29票2萬9000元，朱勝永繼續交代，買票事宜還繼續交給堂兄、胞兄等處理，但已被檢調人員查獲而中斷。

朱坦承但否認犯罪，辯稱曾與堂兄等人討論是否買票，有說過「如果對手買票，我們再來買票，對方買多少，我們就跟著買」。雖然朱勝永沒有親自發錢，但已「授意」、「容許」其他人買票，最後得票661票，由中選會公告當選，依選罷法對他提起當選無效之訴。

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