警調千百監視畫面 郵幣社竊案嫌犯現身銷贓就逮

2018-12-18 10:09

〔記者劉慶侯／台北報導〕位在台北市牯嶺街的老字號「孔太太集郵社」，12日遭兩名竊嫌鎖定，趁店家到屋內後面吃晚餐時，其中1直接開門侵入將放在桌上的一本價值16多萬元的集鈔本偷走。由於竊賊下手俐落，警方懷疑是對這行業有相當熟識的人所為，警方現逮獲準備銷贓的柯姓和劉姓嫌犯，依法送辦。

現年已高齡70歲的孔太太，在牯嶺街開設集郵社約30個年頭，小有名氣。平日除了她親自顧店外，家人也都協助幫忙處理。

12日晚上6時許，孔婦到屋後的餐廳後面吃飯，結果1名頭戴安全帽、口罩的歹徒，相準空檔直接衝進店內，將桌上一本塞滿各國特色鈔票的集鈔本偷走，整個過程僅短短數秒鐘，顯示對店內作息熟悉。

轄管中正二分局調閱監視器，發現案發前就有兩名歹徒在集郵社外徘徊，其中1人下車後便開始在門口不時透過落地門窗觀察店內動向，一發現店內無人，便衝入店內將桌上整本集鈔本抱走，前後僅花7秒時間。

遭竊的集鈔本結合許多稀有國家的鈔票，種類超過60種，其中最貴的「States of Jersey」的鈔票，5張鈔票就要賣台幣8千5百元，但因整本都是特殊紙幣，所以嫌犯無法到銀行兌換，店家並透過同行協防機制共同注意是否有人意圖銷贓。

警方推測犯嫌應會透過同行店家銷贓，便針對周邊及相關處所逐一進行清查，連日追查終於在大同區南京西路商場，發現柯姓竊嫌曾13日出現的影像。

警方16日再度返回特定商場擴大查訪，當場發現柯姓男子又再出現，且身型、特徵均與孔案竊嫌相符，經上前盤查突破心防，並從對方隨身包包起獲欲兜售的外鈔贓物，柯嫌只得承認與劉姓男子共同作案。

警方隨後至柯嫌中和區住處查緝，再起獲犯案所使用的失竊機車及劉姓犯嫌，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

孔太太集郵社（記者劉慶侯攝）

嫌犯竊走的特殊外鈔「States of Jersey」，5張鈔票就要賣台幣8千5百元。（記者劉慶侯攝）

警方逮獲柯姓嫌犯。（記者劉慶侯翻攝）

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