中煞？出殯車隊上國道 遊覽車司機突昏迷撞護欄命危

2018-12-18 09:49

〔記者湯世名／彰化報導〕中煞？一個出殯車隊今天上午行經國道3號彰化快官路段時，其中1輛載運出殯家屬的遊覽車突然偏離車道擦撞內側護欄，王姓遊覽車司機當場昏迷，所幸遊覽車立即停住並未翻覆，車上乘客都未受傷，消防局將王姓司機送醫急救到院前已無呼吸心跳，全力搶救中。

民俗專家蒲慶峰對此指出，這有可能是往生者的生辰、出殯日子，與該名王姓司機的八字正好相沖，且台語「出山」有諧音「出凶」的意思，意指會有凶煞的遭遇，該名司機才會出現中煞的現象，且要搶救回來恐怕不是很樂觀。

這起意外發生在今天上午8時30分許，一個出殯車隊要到南投縣水里油車坑將往生者火化，行經國道三號南下201公里彰化縣快官路段時，其中1輛遊覽車的王姓駕駛突然感到身體不適，且旋即陷入昏迷，整輛車也偏離車道擦撞內側護欄，所幸車頭受損但立即停住並未翻覆，車上出殯家屬受驚，王姓司機則倒在駕駛座上。

彰化縣消防局與國道七隊據報都派員趕往現場，將王姓司機火速送往彰化基督教醫院急救，但到院前已無呼吸心跳，醫護人員全力搶救中。據了解，該遊覽車公司同事懷疑是因為今天天氣寒冷，造成王男身體不適而昏厥，但由於其平常身體狀況不錯，因此是如何釀禍還需待警方進一步釐清。

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