中市里長當選人林益凱涉賄 檢提 「當選無效」之訴

2018-12-18 09:49

［記者楊政郡／台中報導］涉及賄選被起訴後，卻又當選的台中市烏日區螺潭里長候選人林益凱，中檢今天正式提起當選無效之訴。

台中市烏日區螺潭里里長候選人林益凱，原為該里社區發展協會理事長，今年卸任後轉戰里長寶座，涉嫌向南投縣農會購買「南投茶宴高山烏龍茶業禮盒」200盒（半斤、進價900元），透過林母、及林姓友人，分送給里內熟識的選民，尋求支持，查出17選民收受禮盒，均緩起訴處分，林益凱及林母、林姓友人被檢察官依違反選罷法起訴。

檢察官調查，林益凱今年6月交接卸任社區發展協會里事長轉戰里長一職，同月開始佈署選戰，林不但與母親一起交茶葉禮盒送給部分選民，7月18日遇到林姓友人，又交付10盒禮盒，除1盒給林姓友人，9盒請他轉送給有投票權知選民，並尋求支持林益凱當選里長。

此案目前在台中地院審中，而11月24日投開票後，11月30日台中市選舉委員會公告林益凱為里長當選人，檢察官另依選罷法120條提起「當選無效」之訴。

中市里長當選人林益凱涉賄， 中檢提 「當選無效」之訴。（資料照）

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