西濱轎車撞護欄爆炸起火 駕駛負傷跳車逃命

2018-12-18 08:44

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮省道台61線西濱快速道路今天上午驚傳火燒車，1輛轎車行經該路段時突然失控衝撞護欄，整輛車立即起火燃燒，董姓駕駛也在自撞護欄後受傷，但仍忍傷痛跳車逃命，消防單位據報派員趕往搶救，將董男送醫急救，所幸無生命危險，火勢也在30分鐘後撲滅，車禍發生原因已進行釐清。

這起火燒車意外發生在今天上午7時30分，1輛轎車行經省道台61線西濱快速道路鹿港路段時，整輛車突然失控衝撞路旁護欄，旋即起火燃燒，一度烈焰沖天，一公里遠也可以看到濃煙，39歲董姓駕駛也因撞擊受傷，但仍忍痛跳車逃命，整輛車瞬間被大火吞噬，也造成後方大塞車。

消防局第三大隊據報派員趕往現場搶救，並把董男送往彰濱秀傳醫院治療，所幸外觀上僅嘴巴撕裂傷，但仍需進一步觀察，現場火勢則由消防員部署水線朝轎車噴水灌救，上午8時將火勢撲滅，整輛車已燒成廢鐵，起火原因是駕駛精神不濟、未保持安全車距或車輛機械問題，已由消防單位鑑定。

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