警巡邏關心路倒醉漢 反被幹譙揮拳

2018-12-18 08:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今表示，1名邱姓鐵工前天深夜醉倒路邊，警方巡邏主動上前關心，反被他喝醉幹譙，揮拳攻擊員警頭部，警方噴辣椒水反擊，壓制逮人昨送辦。

文山所前天深夜10時許，警員盧佳麟、警員陳銘宏巡邏行經武松公園武松街上，發現1名邱姓男子（36歲，有公共危險前科）醉倒坐在路旁。

由於該處燈光昏暗，警方深怕邱男發生意外，主動上前關心他，因帽沿頭燈照射到邱男臉上，反被邱男嗆聲「照三小!」，還飆罵三字經，並揮拳攻擊員警頭部。

所幸警方立即閃避，並噴辣椒水反擊，邱男才表情痛苦難堪，將他依妨害公務罪嫌上銬逮捕，帶回所內偵辦，他直到深夜酒意稍退，才備感抱歉對警動粗 。

警方調查，邱姓鐵工（35歲，有公共危險前科）， 他供稱與朋友至建國路上參加宴會，小酌5瓶小支紅酒後騎車返家，到家附近時不勝酒力，才停在該處歇憩片刻。

警方表示，雖然邱男對他的行為有悔意，但對警方動粗仍屬違法，警訊後昨將他依妨害公務罪嫌移送法辦。

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