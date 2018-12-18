烏來賄選案 區長當選人等3被告聲押禁見

2018-12-18 08:29

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦新北市烏來區賄選案，繼上月底搜索及約談區民代表吳真、朱鴻益，忠治里長當選人黃忠信等涉賄者後，昨展開第2波行動，兵分10路搜索及約談包括當選烏來區長的周守信、區民代表林洋山，以及忠治里長落選人高建章等24名犯嫌，另傳喚區長候選人陳勝材等6人作證，全案依違反選舉罷免法偵辦。今天凌晨訊後，認定林洋山、周守信及楊姓樁腳等3人涉違反選罷法的罪嫌重大，以有串、滅證之虞向法院聲請羈押禁見。

現任烏來區民代表會主席簡建成，訊後以10萬元交保，高建章3萬元交保，蔡姓、何姓、張姓等6名樁腳，分別以3萬至10萬元不等金額交保。

檢調調查，本次有4名候選人登記參選烏來區長，當選者為官派前區長周守信（61歲），其餘3名落選者則分別為陳勝財、張仁傑及蔡馬新；陳勝財也在本次約談行動中以證人身分被傳喚。

區民代表部分，烏來區民代表應選7席，有13名候選人登記參選，第一選區忠治里應選2席，有5人登記參選，分別吳真、高淑敏、林洋山、余遠源及林啟明，當選者為吳真及林洋山，但2人都因涉嫌現金買票而先後被搜索約談。

里長選舉部分，忠治里長只有無黨籍的黃忠信、高建章2人登記參選，選情格外激烈，後來黃忠信拿到627票，以50.77%的得票率險勝，落選的高建章則拿到608票，以49.23%得票率落敗；2人也均涉賄選，接連被搜索及約談。

第一波搜索行動後，包括吳真及白姓樁腳在內等6名被告，被依違反選罷法聲押獲准；朱鴻益、黃忠信分別以10萬元及5萬元交保。檢方查出，吳真等3人涉嫌透過樁腳買票，每票5000元至1萬2000元不等，創下今年全國選舉涉賄案件的最高行情。

檢方根據首波行動所掌握的供述，發現除吳真等3人之外，已當選的林洋山、周守信，以及落選人高建章等3人，也涉以每票5000元至1萬元買票，昨指揮調查局新北市調查處及新北市警新店分局，動員上百人進行第2波行動，傳喚犯嫌及證人合計30人，4人為候選人、6人為樁腳、選民則有20人。

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