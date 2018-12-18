宗教中學爆發連環性侵！學長受害再找5學弟洩慾

2018-12-18 07:42

〔即時新聞／綜合報導〕南部一間宗教中學驚傳連續性侵案，一名住校的高二學長連續性侵5名同樣住校的國中部學弟，其中包括一名智能不足者。不過校方疑似知情卻企圖掩蓋，一名受害國中學生休假返家，躲在房間哭泣且行為異常，家長追問之下才讓全案曝光。

《鏡週刊》報導，該校受訪起先否認性侵醜聞，但聽到部分案情時，卻說溜嘴「你怎麼會知道這件案子？」並說要由校長回應。校長則說，絕對沒有隱瞞，案發時已依照規定通報，對於加害學生及被害人也給予輔導，強調會保護好孩子。但案發時間是8月，警方則在10月底至11月初接獲家長報案，展開偵辦，與校方說法有明顯出入。

報導指出，一名住校的高二學長，今年8月間分別性侵5名國中部學弟，地點包括學校的宿舍、浴室。學長最先找上念國二的「阿乖」（化名），藉口邀阿乖去浴室，威脅幫他口交，「阿乖」若不從「在學校的日子會很難過」，學長得逞後，認為國中部的學弟很聽話且好操控，開始到處獵豔。沒幾天又找上同樣就讀國二的「阿和」（化名），邀「阿和」到他宿舍聊天，卻對「阿和」毛手毛腳，「阿和」將他手撥開卻遭威脅「最好乖乖聽話，不然我就揍你」，最後也得逞。

而涉嫌性侵5個學弟的學長，據調查他小時父母離異，媽媽因販毒罪判刑7年，國中住校時被學長威脅口交，甚至被強迫「爆菊」，他沒有父母可以訴苦，直到學長畢業後，才脫離魔掌，後來性情大變，上高中部後也對國中部學弟伸狼爪洩慾。

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