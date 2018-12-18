引狼入室！女師允家長深夜到家按摩 竟演變成「指侵」

2018-12-18 00:45

〔記者王俊忠／台南報導〕女補教老師芳芳因深夜睡不著，與蔡姓女學生的單親父用手機line訊息聯絡，竟同意擔任健身教練的蔡男到住處為她按摩。沒想到引狼入室，她接受按摩時發出呻吟聲，讓男方起了生理反應，女方被撲倒在沙發上，因芳芳反抗，蔡強脫女方褲子不成，把手指伸進褲縫、插入女方生殖器得逞。台南地院依強制性交罪判蔡男3年2個月徒刑，還可上訴。

判決指出，蔡男因孩子接受芳芳補習教學，兩人常為討論孩子表現有所聯繫，2017年11月25日凌晨1、2點許，蔡為了幫芳芳老師按摩紓壓到芳芳位於台南市區的住處幫女方按摩，一直到凌晨4、5點按摩結束後，蔡突然把芳芳壓在沙發上，不顧女方拒絕反抗，強行把手指插進女老師的性器官、性侵得逞。

蔡男否認性侵犯行、辯說「當時老師用很害羞口氣說不要，以為她真的沒有不要，對她按摩時，老師會發出一些呻吟聲，後來我就有生理反應，會對檢察官說老師有抗拒是我想去被關，讓孩子可和前妻住一起」。

芳芳卻說，當天睡覺前有跟蔡男聊到健身話題，因睡不著與蔡聯繫時，蔡說可到她家裡做肌肉放鬆，「心想蔡是健身教練應沒有關係」，就同意蔡到家裡在1樓客廳幫她按摩，持續到凌晨4、5點，有問蔡是否要先回家？蔡回說「要先休息一下」，就讓蔡在客廳休息。

芳芳說，蔡在休息後一直想到她房間，她說不行，不料蔡竟往家裡樓梯方向走，兩人發生拉扯，蔡把她撲倒在沙發上、企圖脫她褲子性侵，她一直推開對方、說她有男朋友、快要結婚了，不可以這樣，蔡才只對她「指侵」，但她無法原諒蔡的行為。

法官調查認為受害女在按摩時發出類似呻吟聲音，是因按摩時會疼痛或紓解發出的聲音，是正常人反應，不能以此認為女方是性暗示，芳芳已明確表示拒絕被告親密行為，蔡男應尊重芳芳的性自主意願，強制「指侵」已構成性侵。

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