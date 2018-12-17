孝子送貨誤撞4輛法拉利 至少25善心人士義助度難關

2018-12-17 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕新北市石碇20歲林姓男子開車替母親送貨，疑似因疲勞駕駛恍神，不慎撞上路邊的4輛法拉利超跑，維修費恐破千萬。消息傳出，外界紛紛伸出援手，目前已累計超過25名善心人士願意幫忙。其中，48歲麥姓男子說，擔心林男想不開，願意提供資源，幫助林男度過難關。

綜合媒體報導，麥男從事日本進口塗料生意，他提到，自己19歲時，在北宜公路坪林路段與人發生事故，撞上對方的裕隆速利1.2新車，當年維修費要10幾萬元，對他來說是相當大的費用，看到林男必須負擔破千萬維修費用，就算換作他月薪6萬也賠不完。

麥男透過警方聯繫上林男，他說，林男在電話裡不斷哭泣，害怕媒體會追到住家和工作的燒烤店。麥男擔心林男會想不開，麥男不斷安慰林男，表示除了金錢外，也會提供其他人脈協助，幫助林男一起度過難關。

麥男指出，這些被撞的法拉利停在彎道處，又是公車站，難道沒有責任嗎？一切的賠償都應該要先向交通大隊申請事故鑑定，判定肇事責任歸屬，再依肇責比例賠償。被撞的4輛車中，紅色法拉利僅車牌遭撞，車主不求償。專業人士粗估，另外3輛車的車損共計恐怕要1200萬元。

截至今（17日）晚間10點，警方已接獲25名善心人士致電，表示願意捐款或是給予工作機會，讓林男度過難關，也有民眾自願替林男打官司。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/