10.2錢999純金4300元可買嗎？ 網友：毋湯哦！

2018-12-17 21:01

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「999純金項鍊10.2錢只賣4300元！」有這種好康？這則出現在臉書的購物廣告，有網友看得極心動，PO文問網友「這是真的嗎？」網友提醒，銀樓賣出市價1錢4760元，一看價錢就知「騙很大」，還有網友提醒，廣告打「999純金」而非「9999純金」，這是千足金和萬足金的差別，少一個9差很多。

臉書廣告詐騙層出不窮，最近有個超限時3天的賣黃金項鍊廣告，很多網友被吸引，該廣告打著是「香港某老牌珠寶銀樓10週年慶」的名號，10.2錢999純金項鍊僅需4300元，還不忘使用「限時3天，僅剩最後9條」的飢餓行銷法，吸引網友趕快買。

這種超級低價的999純金項鍊廣告，真的讓很多網友心動，但是這種不合理的超低價還是讓網友懷疑，有人就到地方臉書社團PO文，探詢網友們的意見，所有的網友回應都是「毋湯哦！」、「騙人的！」

有網友留言提醒，銀樓市價買進1錢4260元，賣出4760元，再怎麼打折都不可能有這種「10.2錢賣4300元」的不合理低價，更何況純金是不會打折的。

也有網友注意到廣告上寫的「999純金」，要這位PO文者注意「999純金與9999純金」是不一樣的，兩者區別在含金量的多少，999純金是千足金，含金量大於或等於99.9%，9999純金則是萬足金，含金量大於或等於99.99%，差一個9字賣的價格就差很多。

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