苗栗後龍火燒山 烈焰濃煙竄西濱

2018-12-17 20:06

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮驚傳火燒山！今下午2點多疑似有民眾焚燒稻田雜草，在強風助長下火勢迅速延燒，整片山坡陷入火海，濃煙及火焰甚至竄及西濱公路邊，危及上百戶民宅。苗栗消防局第二救災救護大隊出動大批警義消前往灌救，歷經近6小時才撲滅火勢，大隊長曹春風嚴正呼籲民眾，切勿擅自引火燒草，違者將重罰。

後龍鎮好望角風景區以南至白沙屯以北一片約6公頃山坡地，今天下午突然竄出火勢，由於現場都是乾燥雜草，再加上東北季風強勁，火勢延燒迅速，消防隊立即出動佈6條防火線，控制火勢延燒範圍。

但由於風勢助長，火勢猛烈濃煙蔽天，附近近百戶民宅及工廠岌岌可危，其中4戶民宅及1間工廠更險被波及，就連西濱公路上也是濃煙密布，有騎士冒險經過衣服都著火，情況十分危急。

經消防隊出動50多名警義消灌救，耗費6小時後終於撲滅火勢，初判是民眾焚燒稻田或雜草才釀災。曹春風強調，過去屢發生民眾擅自引火導致火燒山，若抓到元凶將重罰，環保局也會依空汙法開罰，提醒民眾切勿因一己方便，陷眾人生命財產於危險之中。

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