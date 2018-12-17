犯案畫誇張倒八字眉變裝 車手月詐150萬

2018-12-17 20:56

〔記者王宣晴／新北報導〕29歲的李姓男子上月初加入詐騙集團，短短1個月就詐騙12名被害人，得手逾150萬新台幣，李男為了躲避警方查緝，每次犯案都會畫上誇張的倒八字眉，戴上造型特別的眼鏡變裝，但昨晚巡邏員警在路上發現尚未變裝的李男，連忙上前盤查，將他緝捕到案，訊後依詐欺罪嫌移送法辦。

警方調查，家住蘆洲的李男上月初在網路上尋找工作，卻加入詐騙集團擔任車手，每次提款分得4仟元酬勞，李男便搭乘計程車前往三重到處犯案，直到本月15日共提領超過70次，得手150萬元贓款。

警方接獲12名被害人報案，逐一調閱監視器，發現都是畫上誇張八字眉、帶著造型特殊眼鏡變裝的男子，警方持續追查，鎖定李男身分，但李男相當狡猾，為了躲避警方查緝，除了變裝外，也利用計程車繞路，避免被警方發現住處。

警方表示，昨日巡邏員警在路邊發現李男身影，雖李男當時並未變裝，但仍被鷹眼員警識破身分，連忙上前盤查，當場將李男逮捕到案，讓李男直呼：「這樣你也看得出來！」警訊後依詐欺罪嫌送辦。

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