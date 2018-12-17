性愛片曝光！網紅空姐偷吃小王 綠帽夫：看一次心痛一次

2018-12-17 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕唐姓男子今年6月爆料妻子張姓網紅空姐背著他偷吃洪姓攝影師、並在家中發生性關係，還錄下性愛影片，憤而對2人提告，法院依唐男提供的監視錄影畫面，判決網紅空姐與攝影師2人各3月徒刑，得易科罰金9萬元，可上訴。唐男透露，每當看完老婆與小王「偷吃」的影片證據，他心就痛一次！

張姓網紅空姐在臉書上擁有超過10萬名粉絲追蹤，爆出偷吃的消息後，一度鬧得沸沸揚揚，她的丈夫唐男6月時更在「爆料公社」PO文，指控她與洪姓攝影師偷情，對方更「侵門踏戶」到家中和妻子發生關係，甚至還在兒子的床上翻雲覆雨；唐男也同時PO出2人在Line上面「可以吸我嗎」、「好想舔妳全身」等相當露骨的鹹濕對話，事後更一狀告上法院。

據《三立新聞網》報導，唐男受訪時透露自己親眼所見妻子與小王攝影師的「偷情狀況」，他表示，2人只要回家拍片，妻子還會特地交代他，不要回家，而在客廳偷情時還是妻子主動往小王攝影師身上磨蹭，2人還激烈舌吻交纏10多秒，下一秒突然分開，女方坐定位置、男方準備攝影器材，雙方就裝做什麼事都沒發生一樣。

至於妻子與小王攝影師選在兒子的床上「做愛做的事」，唐男則說這讓他很心痛，指出特別擺放擔心兒子睡覺滾到地板的小床，卻看到「小王光著屁股、連上衣都沒脫，就急著把妻子壓在小孩床上」，難過的說這畫面每看一次就讓他心痛一次。

他強調，會這麼想不開反覆看著妻子與小王「偷吃」的證據，是因為他不斷在思考，不懂為何會被妻子背叛。

唐男花了上百萬在家中裝設監視器，錄到妻子和小王在家中地板激戰4分鐘的影片；法院則從唐男提供的監視畫面，認定網紅空姐及小王在家中地板「性器交流」激戰4分鐘，認定2人有罪，依妨害家庭罪各判2人3月徒刑，得易科罰金9萬，全案可上訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/