女友遭誤當越南妹騷擾引發大亂鬥 6警拔槍制止

2018-12-17 17:14

〔記者洪臣宏／高雄報導〕李姓男子昨天深夜帶女友上越南小吃部，被黃姓酒客誤認是新來小姐要求坐檯，李大怒叫來8名友人，分持高爾夫球棒、木棍等痛毆黃等3名被害人，值勤員警碰見制止，但一干人殺紅了眼，直到員警拔槍才收手，警方今天將李等9人送辦。

仁武分局大社分駐所所長薛冠洲等6員昨天執行便衣查緝賭場勤務，深夜11時45分行經大社區和平路一段某越南小吃部前，發現一群人大聲喧譁，還有一群人人分持高爾夫球棒、木棍、椅子等痛毆3名渾身是血男子，立即前往制止。

打人男子情緒激動，一片混亂中疑似沒聽到警方制止，棒如雨下，薛冠洲等6員拔槍準備對空鳴槍時，一群人見狀才收手，快打部隊獲報壓制場面，將一干人帶回偵訊。

警方調查，24歲李姓男子帶著女友到該小吃部與友人談事情，其女友因內急向小吃部借廁所，黃姓男子看到她，以為是新來小姐要求坐檯，李男女友回到包廂告知此事，李因而叫來8名同夥教訓黃及同行2名友人。

黃等3名男子全身多處擦傷，警方訊後依傷害及社違法罪嫌將李男等9人送辦。

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