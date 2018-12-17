疑因學習適應不良 台中男高中生從學校3樓墜樓受傷

2018-12-17 16:52

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市潭子區一所高中今日上午驚傳一名15歲高一男學生從3樓墜樓事件，所幸送至台中慈濟醫院急救，男學生意識清醒，暫無生命危險，初步了解是學習適應不良，市府教育局已介入調查原因。

台中市府教育局指出，廖姓高中生今日中午用餐結束後，突然倚靠三樓走廊女兒牆，當時有教官行經走廊發現，趕緊勸導學生回教室，但一不留神，廖生仍不慎落樓。教官趕緊通報救護車，將廖生送至台中慈濟醫院急救。

慈濟醫院指出，廖生就醫時，意識清楚，後腦有一道撕裂傷，所幸沒有腦出血，但手腳擦傷，肝臟有輕微撕裂傷，胸椎有輕微骨折，暫時沒有生命危險，但還需要住院觀察。

校方指出，學生因學習適應不良，有就醫紀錄，但並未進行精神鑑定，中午用完餐，教官發現廖生靠著女兒牆，但仍來不及阻止，等廖生出院返校，會持續輔導，也會重新評估校園空間不安全之處，會加強改善。

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