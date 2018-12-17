李慶華詐領助理費被通緝 前辦公室主任涉偽造文書判緩刑

2018-12-17 16:46

〔記者王定傳／新北報導〕國民黨前立委李慶華涉嫌以人頭詐領助理費案中，李的國會辦公室殷姓前主任，因申報不實被依偽造文書罪嫌起訴；殷女在審理時認罪表示受李慶華指示辦理，請求從輕量刑，新北地院今依使公務員登載不實共6罪，判殷女2年徒刑，緩刑4年，並支付公庫40萬元，可上訴。

檢方調查，2007年1月至2016年1月，李慶華涉指示辦公室殷姓女主任、董姓及丁姓助理，以3人配偶提供個人帳戶，擔任掛名人頭助理，每月向立院申報公費助理補助費，總計虛報532萬餘元，李否認犯行，將責任推給殷姓主任，但殷女等證人則指證受李慶華指示辦理。

檢方於今年9月依貪污治罪條例的利用職務機會詐取財物罪嫌，以及刑法偽造文書罪嫌起訴李慶華，另依偽造文書罪嫌起訴殷女，新北地院上月5日首度開庭，李慶華沒請假無故不出庭，法官除排定11月26日再開庭，同時函請士林地檢署發拘票，命李慶華住居處的汐止警分局代為拘提，並通知具保人督促李慶華到案。

但第二次開庭，李慶華仍神隱，合議庭確認李慶華並無在監紀錄，加上當初限制出境處分，也未發現他有循「正常管道」出境，警方拘提也無效果，判斷已「逃亡及藏匿」，11月30日依刑事訴訟法規定正式發布通緝。

至於殷女涉案部分，她上個月在審理時已認罪表示，很遺憾、抱歉，也願意負責，但她只是職員受命辦事，不知李慶華財務流向，也未獲得任何不法所得，偵查時配合還原真相，希望法院從輕量刑，給予緩刑。

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