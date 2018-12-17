住戶長期噪音擾鄰 法官勘驗判賠且早中晚規定音量

2018-12-17 16:43

〔記者楊國文／台北報導〕新北巿某公寓3樓屋主夫婦，被鄰居指控長期發出巨大噪音，經投訴並報警均未改善，訴請精神賠償，並排除噪音侵害，高等法院今判3樓屋主夫婦須賠15萬元，全天分早、中、晚3時段均不可發出超頻噪音。

新北市中和區2樓陳姓導遊屋主指控，2016年起，每晚睡覺後，幾乎每夜都聽見3樓王姓夫婦屋主等人以重物重墜地面或敲擊地板發出巨大聲響，在深夜時段，每晚平均有3到5次之多，「樓上每敲擊一次，我就驚醒一次」，長期以來，無法熟睡，也深受困擾，已出現頭痛、憂鬱症及原患有的乾癬症病情惡化，讓他痛苦不堪。

陳男錄音在證後，訴請法院判決排除噪音侵害，並要求精神慰撫金20萬元。

3樓的王姓夫婦則說，2樓屋主陳男以手機蒐證等影片，無法證明這些聲音是由他的3樓屋子發出，且3樓房屋並無大門，即使有敲擊情形，也可能是他人潛入所為。一審判陳男敗訴，他不服上訴高等法院。

高院審理後，法官今年9月帶著書記官實地勘驗，在2樓屋內即明顯聽到敲擊聲，且有5次巨大聲響均清楚是從3樓所發出，此外，審理發現4樓屋主及其他住戶也指稱多次聽到有敲打牆壁的噪音，像是「碰」的巨大聲響。

高院認定，3樓王姓夫婦其發出噪音已超過一般人能容忍程度，影響居住安寧，也造成2樓鄰居頭痛等症狀，侵害安寧情節重大，判王男夫婦應賠償陳男15萬元，並依噪音管制規定，命王男夫婦全天分3時段，分別為早上7時至晚間7時之間，不得發出超過全頻57分貝、低頻27分貝聲響；晚間7時至晚間10時之間，不得超過全頻52分貝、低頻32分貝；晚間10時至隔天早上7時之間，不得超過全頻42分貝、低頻27分貝。可上訴。

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