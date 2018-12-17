豬隊友？樁腳選舉名冊跟現金交錯人 宜縣礁溪鄉長落選人被訴

2018-12-17 15:55

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣無黨籍礁溪鄉長落選人林成功競選團隊，被宜蘭地檢署查出選前2天以每票500元代價，準備向35位選民買票，未料樁腳將選舉名冊跟現金錯投地址，被民眾檢舉，宜蘭地檢署偵結，今依違反選罷法，起訴林成功及陳姓特助、吳姓樁腳3人。

這次五合一大選礁溪鄉長共有4人參選，競爭格外激烈，宜蘭地檢署在選前接獲情資，指林成功陳姓特助、吳姓樁腳在11月間研商賄選對象名冊，準備以500元代價向35位選民買票，並備妥500元連號現鈔。

未料吳姓樁腳準備在11月22日晚間行賄時，疑似不熟附近路況，誤認買票人身分，將裝有賄選名冊及35張500元現鈔的包裹，交給該位民眾，尋求對方支持，但大筆現金、名冊引起對方懷疑，隨即向檢調單位檢舉。

宜蘭地檢署獲報後，連夜查扣賄選名冊及連號現款，由檢察官洪景明率警調單位拘提吳男、陳男到案，並查扣7萬7500元現鈔，檢方比對兩人證詞後，循線查獲林成功涉賄事實，依選罷法將林成功、吳姓樁腳、陳姓特助等3人起訴。

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