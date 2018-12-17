市長是白癡嗎？不滿「斷頭」剪樹 護樹志工質疑南投市長智商挨告

2018-12-17 15:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕南投市長宋懷琳去年9月雇工修剪中興新村中正路上的菩提路樹，當時擔任台灣護樹協會理事的賴永湛認為修剪不當，於臉書質疑「市長是白癡嗎？」、「爭取經費圖利廠商？」，被宋懷琳控告公然侮辱罪與加重誹謗罪，不過，台中地院一審與台中高分院二審認為，宋懷琳雖指剪樹是基於公共安全，但仍有民眾質疑「剃頭」、「光禿禿」，另外，賴男用詞遣字略聳動誇張，但仍屬可受公評的公共議題，目的也是出於善意的關心公共政策，據此判決無罪，全案確定。

判決書指出，賴永湛於去年9月24日，於臉書「南投市長宋懷琳」專頁中的文章「維護公共安全中正路菩提樹修剪矮化」中，留言質疑「市長是白癡嗎？」、「爭取經費圖利廠商？」，並有前市民代表劉宜成等人按讚，被南投市長宋懷琳控告妨害名譽罪，其中，按讚的劉宜成不起訴處分，賴男則被南投地檢署起訴。

南投地院一審時，劉男答辯說，中興新村修剪樹木是公家的事情，宋懷琳是南投市市長，他不是質疑宋的私德，而是質疑「斷頭式」的修剪樹木，不符合修剪規範，宋懷琳未依照樹木修剪規範維護市容，他據此質疑「白癡」，另外，他沒有宋懷琳圖利廠商證據，但宋於個人臉書曾貼文提到「由本所（南投市公所）提撥200萬元辦理本項工程」，他主觀想法是，「幾個人拿電鋸上去切一切就要200萬」，而有上述質疑之聲。

一審認為，宋懷琳雖澄清說，指修剪原因是梅姬颱風來襲，菩提樹過高過重又根淺，倒塌壓毀民宅宿舍，落葉與落果亦有蟲蟻問題，引發民眾陳情，基於安全考量，提撥200萬元委託廠商修剪，但仍有多位民眾留言表達不滿，或於媒體採訪時揶揄「很不專業」、「菩提本無樹」，不論支持或反對，都顯示樹修剪是涉及民眾安全、市容景觀等公共利益的公共事務。

一審強調，賴男雖用語措辭尖銳、使人不悅，但目的是關心公共政策，希望引起大眾注意，不免有過於誇大聳動發言，但賴男並無誹謗的真實惡意，是基於善意而發表評論，不能以公然侮辱罪刑責相繩，據此判決無罪，宋懷琳上訴二審，台中高分院二審見解與一審相似而維持無罪，全案確定。

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