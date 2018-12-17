混油案服刑1年9個月 魏應充今假釋出獄

2018-12-17 16:13

首次上稿：15:34

更新時間：16:13

〔記者周敏鴻、錢利忠／綜合報導〕味全食品前董事長魏應充涉嫌指示下屬販售混油，被判刑2年，服刑至今1年9個月，今天上午11點多他假釋出監，八德外役監副典獄長柯書宇說，魏應充在假釋出監後的24小時內，向台北地檢署的觀護人報到。

據了解，魏應充自八德外役監假釋出獄後，立即前往北檢執行科報到，中午12點多已經報到完畢。

魏應充2017年7月發監執行，三度提報假釋案，12月間終於獲准，高檢智慧財產分署聲請交付保護管束獲准，八德外役監今天收到保護管束命令與釋票，上午11點半，讓他依規定出監。

柯書宇說，八德外役監今天共有5人假釋，魏應充是其中一人，他於完成相關手續後出監，後續需於假釋後的24小時內，向台北地檢署負責的觀護人報到，後續也要定期向觀護人報到。

魏應充因混油案依詐欺罪判刑2年定讞並入獄服刑，曾兩度提報假釋案，都因社會觀感不佳未准，11月初他第三度提報假釋案，法務部矯正署複審時，認為魏應充於服刑期間均依規定配合相關處遇措施，服從管教也無違規紀錄，整體表現尚屬良好，算入累進處遇的縮刑120日，已服刑逾1年9月（執行率達87.6%），再犯風險低，核准他的假釋案。

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