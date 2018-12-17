移動炸彈？瘋狂女駕駛逆向撞傷人 闖紅燈竄逃...

2018-12-17 14:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市48歲的張姓女子，昨天（16日）下午開著租來的BMW休旅車，在南區向上路與文心路一段的路口逆向橫衝直撞，不但撞傷行經的汽車駕駛，還闖紅燈肇事逃逸，過程被拍下並上傳臉書，網友質疑她可能是通緝犯，或吸毒喝醉酒，才會有瘋狂行徑，中市警局四分局交通分隊將於今天晚間傳喚到案並函送法辦。

臉書爆料公社的錄影畫面顯示，張女駕駛的黑色BMW休旅車，從向上路往文心路一段方向逆向行駛，一輛從文心路一段左轉向上路的黑色轎車，見到上述誇張情景，向內側車道行駛躲避，張女則開上路肩，揚起大片灰塵，在路口處撞上直行的馬自達汽車，該車駕駛顧姓男子的手部受輕傷，汽車則嚴重損壞。

張女撞車之後，沒有停車，反而是闖紅燈逃逸，當時路口車水馬龍，張女宛如移動炸彈，硬是從車流中闖出逃逸，瘋狂行為令人傻眼，網友紛紛撻伐，這種「超狂」之舉，可能是嗑藥吸毒或酒駕，亦有人猜測是通緝犯，才會肇事逃逸。

中市警局第四警分局交通分隊的小隊長陳信成說，警方從車牌號碼追查到肇事的BMW是租賃車，從租賃車行查到張女涉案，張女同意於今天晚間到案說明，目前仍不知她上述行徑的原因。

他指出，張女的行為要負兩部分的法律責任，其一是違規行政罰鍰，逆向行駛與闖紅燈，最低各處900元與2700元罰鍰，共計3600元，肇事逃逸罪部分則函送法辦，可處午向警方說明肇事原因，至少要吃上逆向行駛與闖紅燈的罰單共計3600元，另外，顧男手部受傷，雖是輕傷，但張女已經觸犯刑法第185-4條肇事逃逸罪，可處1年以上7年以下有期徒刑。

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