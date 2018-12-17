不要命！毒蟲騎贓車遭攔查 為躲警竟跳淡水河

2018-12-17 14:20

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市淡水區47歲胡姓慣竊，日前持自製的萬用鑰匙在三重區竊取1輛機車代步，但不巧在淡水市區內遭巡邏警員盯上，胡嫌不僅拒絕接受盤查，還騎機車加速逃逸，為了躲避追捕，竟棄車跳進淡水河，最後仍因不耐冰冷的河水，只好乖乖上岸就逮：「我下次再也不要這樣做了！」模樣讓警員看了好氣又好笑。

警方調查，胡男平時無業，有竊盜、毒品前科，因曾經持有毒品遭逮，被列管為需定期採尿調驗的人口。本月5日晚間，胡男因沒錢搭車，拿著自製的萬用鑰匙在三重市區隨機竊取一輛機車代步，隨後騎著贓車「趴趴造」。

本月7日凌晨12時許，淡水分局中山路派出所警員巡邏行經淡水學府路、水源路口，發現胡男行跡可疑，準備上前攔查時，胡男突然加速逃逸，一路往中正東路一帶狂飆，中途還一度逆向行駛，胡男最後逃往淡水河河岸，棄車跳進淡水河躲藏。

警方表示，圍捕警網趕抵淡水公明街時僅發現贓車，大批警力在周遭搜索，直到凌晨1時許，泡了冰冷河水將近1小時的胡男終於受不了上岸，隨後遭警員逮捕。偵訊時胡男承認竊車，警方也查出其是名列管毒品採尿調驗人口，訊後依竊盜罪嫌將他移送法辦。

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