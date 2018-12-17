曾獲校長獎 中正大學大二生在理學院自縊身亡

2018-12-17 13:25

〔記者曾迺強／嘉義報導〕中正大學22歲丁姓大二男學生，今天上午在校區北端的理學院2樓戶外迴廊被發現上吊，送醫急救仍告不治，警方現場未發現遺書，現場沒發現打鬥痕跡，疑因課業壓力大而輕生，下午將相驗釐清死因。

警方表示，丁生今早被校方清潔人員發現在迴廊上吊，立即由校方轉通報消、警處理，送大林慈濟醫院急救時已無呼吸心跳，上午9點34分宣告不治；丁生的父母上午從雲林縣趕赴醫院與學校，痛哭失聲。

丁生在大一時成績不錯，還獲得校長獎，但因課業壓力大，去年休學1年，本（107）學年才復學，最近因考試不理想，時常沉默不語；校方指出，丁生在入學時，在憂鬱篩檢沒呈現異狀，在學期間沒有輔導紀錄。

中正大學主任秘書王安祥表示，校方輔導中心將針對丁生的師長與學生安排「安心衛教」，進行適當輔導。

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