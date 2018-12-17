消防猛男娶正妹女警 消防瞄子搭鵲橋獻祝福

2018-12-17 13:00

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕年底結婚旺季，嘉義市政府局消防猛男許民憲與服務於台中港務警察總隊的正妹女警林雨萱，相戀2年後決定步紅毯，將於明年元月舉行婚禮，今天上午，小倆口各自穿消防裝、警裝於消防分隊拍婚紗照，甜蜜模樣羨煞眾人，消防弟兄也來助陣，以消防瞄子搭起鵲橋獻上祝福！

28歲許民憲大學畢業後，曾在雲林縣元長分隊擔任消防役男，在分隊長鼓勵下考取103年消防特考，105年分發嘉市消防局第二分隊；許民憲經親友介紹，認識原是幼教老師，後來參加警察特考的27歲正妹女警林雨萱，林於今年分發台中港務警察總隊。

兩人交往2年，男方今年特地相約女方到瑞士出遊少女峰，當時下著大雪，在隨行友人見證下，男方拿出鑽戒求婚，讓女方驚喜萬分答應求婚，兩人戀情修成正果，決定步上紅毯。

警察、消防本一家親，嘉市消防局第二分隊廳舍是目前消防局僅存與第二警分局同棟大樓辦公廳舍，正因為多了這道緣分，讓許民憲也成了消防局內第一位與女警結成連理的消防員，為了見證這段難得的佳緣，小倆口今天在第二分隊前拍婚紗照，感受到大家滿滿的祝福。

小倆口說，因雙方的職業性質相同，因此更可以互相包容體諒，決定互訂終身，照顧彼此一輩子。

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