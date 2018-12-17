孝子恍神連撞4輛法拉利 善心人士：他在電話一直哭

2018-12-17 13:40

〔即時新聞／綜合報導〕新北市一名20歲的林姓男子與母親相依為命，昨日清晨自願幫忙開車載貨，未料行經石碇區時，卻恍神連續擦撞路邊4輛超跑，維修費粗估1200萬元。一名熱心的麥姓男子去電警方，表示願意協助林男官司，麥男透露，連絡上林男後，他在電話那頭一直哭，他也不斷安撫林男情緒，表示會提供協助。

綜合媒體報導，林男父親早逝，與媽媽一起生活，平時在北市的燒烤店上班，有空就協助媽媽的金紙店工作。他焦急地向警方說，廂型車是媽媽的，他開得很慢才40公里，真的是不慎恍神才肇事，也坦承要負擔鉅額維修費，對他來說很困難。

報導指出，一名48歲的麥姓男子得知後，主動聯絡楓子林派出所表示願提供協助。麥男透露，自己也曾因開小貨車送貨出車禍，他能體會林的心情，雙方聯絡上後，林則在電話中不斷哭泣。

報導稱，麥男也安撫林男，表示自己會陪他處理賠償事宜，目前已連絡一些社會團體協助，並認為4輛法拉利車主將車停放路邊，應也要負擔一些責任，將會協林男申請行車事故鑑定。

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