廟會活動1晚2衝突 警噴辣椒水壓制現場

2018-12-17 12:42

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市蘆洲區在地宮廟「奉安宮」，昨晚為迎駕供奉的「五年千歲」回宮，找來地方10多個陣頭參與，原本熱鬧的宗教活動卻波折不斷；昨晚8時許，先是因為入殿參拜順序問題，2個陣頭互相叫囂推擠，所幸警方及時介入，噴射辣椒水壓制現場才未擴大衝突。

未料，一個多小時後，19歲汪姓、22歲王姓男子在現場看熱鬧時突遇上「仇家」，雙方一言不合後大打出手，2人遭對方毆打成傷，所幸無生命危險，但一場廟會多起紛爭，也讓警方疲於奔命。

蘆洲警分局表示，昨日晚間8時許接獲民眾報案，指稱蘆洲中山一路的廟會活動有民眾打群架，30多名快打部隊警力火速趕抵現場將雙方架開，為避免衝突擴大，警員立即噴灑辣椒水，才稍稍壓制兩派人馬氣焰，警方事後調查，原來兩派人馬因為參拜順序而互相拉扯、嗆聲，所幸沒有人員傷亡，而廟會活動也持續進行。

直到晚間9時許，在現場看陣頭表演的汪、王姓男子，竟不巧遇上先前曾有過口角糾紛、因而結怨的仇家，2人遭對方帶進宮廟附近的巷弄內毆打，警方再度獲報後趕赴現場，但行兇的男子已逃離現場，而汪、王2人全身有多處擦、挫傷，所幸送醫後包紮後無生命危險。

蘆洲分局表示，2人事後雖然不願提出傷害告訴，但警方仍主動偵辦，目前已經鎖定一名行凶男子，將全力追查其到案，全案將依社會秩序維護法偵辦。

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