前警分局長之子詐騙電玩業者 2審逆轉改判有罪

2018-12-17 12:40

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市前仁武分局長李碧昭的兒子李沛鴻，被控詐騙電玩業者20萬元，謊稱可以幫忙關照，被高雄地院判決無罪，案經上訴高雄高分院後，被依詐欺取財罪改判期徒刑4月，得易科罰金，可上訴。

判決書指出，被告李沛鴻綽號「小豬」，因其父李碧昭為高階警官，因而與警界人士有往來，並在100年間，透過友人介紹，認識謝姓電玩業者，並曾前往謝家拜訪及推銷清潔用品。

2014年9月間，李碧昭接任仁武分局長後，隨即爆發仁武地區的電玩業者疑不滿每月繳交高額「交際費（指賄款）」，仍被警查緝而四處檢舉，李的兒子李沛鴻趁機與謝姓電玩業父子聯絡，並使對方誤信他可以幫忙掌握警方掃蕩信息，以避免被取締。

2015年6月20日端午節前夕，謝姓業者交付20萬元後，請李沛鴻轉告李父李碧昭，幫忙照顧他在仁武一帶的「仁美、新天地、天龍、黃金殿、百威、假期」等6家電玩，李嫌明知其父不會接受請託，也不會將此事告訴其父，卻謊稱「知道了，我會試試看」，並收下20萬元。案經調查局南機站查獲移送法辦。

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