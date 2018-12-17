酒駕還請警察幫忙找錢包 代價是…

2018-12-17 12:03

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市一名楊姓男子今年9月酒後搭著計程車到自己停放車輛的地方，酒駕開車返家時卻發現，錢包疑似掉在計程車上，撥打110向警方報案。警方調閱楊男車上的行車紀錄器時，揪出他酒後駕車的惡行，酒測值竟高達0.53毫克，將他函送法辦。基隆地方法院近日審結，依觸犯公共危險罪，判處楊男有期徒刑2月，得易科罰金，緩刑2年。

檢警調查，楊男於9月9日晚間22時許在基隆市愛四路附近喝了3瓶啤酒後，搭乘計程車到新北市瑞芳區四腳亭的瑞慶橋下車，隨後開著自己的車返回家中。到家後卻發現錢包疑似掉在搭乘的計程車上，情急之下撥打110向警方求援，員警獲報後前往楊家察看。

警方抵達時，發現楊男渾身酒味詢問他家住在瑞芳為何計程車只搭到四腳亭，當時如何返家？楊男支吾其詞只說是跟朋友一起同行，兩人搭到四腳亭後，由沒喝酒的朋友開著自己的車，安全返家。

警員認為楊男下車的地點，比較偏遠，加上夜色昏暗，監視器應該拍不清楚計程車車牌號碼，難以追查，若是車上行車紀錄器，可能有機會拍得到，便請楊男提供行車紀錄器畫面。

沒想到警方查看後發現，行車紀錄器沒有拍到計程車車牌，反而顯示出車內只有楊男一人的說話聲，還證實當時只有他一路酒駕從四腳亭開車返回瑞芳；楊男得知結果面色鐵青，沒想到自己居然拿出酒駕的事證給警方查看，只好改口承認酒後駕車返家。

法官認為，楊男事後已承認酒駕，且有行車紀錄器拍攝到的畫面佐證，考量他

因一時失慮、心存僥倖觸法，判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，緩刑2年。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/