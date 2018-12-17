圈圍土地擋了加油站入口挨告 檢方不起訴地主

2018-12-17 12:00

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市游姓、俞姓民眾因不滿大園區一處加油站使用他們的土地作為通道，1月26日架設鐵條圈圍黃色封鎖線，被加油站員工以阻擋加油車輛進出為由，控告他們妨害自由，桃園地檢署調查後，認定圈圍起的土地是兩人所有，且他們未全面封起加油站通道，已予他們不起訴處分。

1月26日下午，游姓、俞姓民眾雇工在加油站入口處，用鐵架圈圍起黃色封鎖線禁止通行，阻擋了2/3的通道，加油站員工認為他們此舉，妨害人車通行，也妨害了加油站營業的權利。

檢方調查時，游姓、俞姓民眾堅稱他們並非要阻饒加油站做生意，只是加油站使用他們的土地作為通道，並未與他們協調，加油站理應無權使用，他們才想要拿回自己土地的使用權。

依據蘆竹地政事務所的資料，顯示游姓、俞姓民眾圈圍起的土地，確實是兩人所有，檢方說，他們圈圍起的範圍，雖然阻擋了2/3的加油站入口通道，但並未造成人車完全無法通行的狀況，難以認定他們涉嫌妨害自由，已予他們不起訴處分。

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