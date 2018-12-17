男子坐牢老婆外遇 她還跟姘頭生下2子女讓他氣炸

2018-12-17 12:02

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市邱姓男子涉嫌與有夫之婦余姓女子發生性行為，余女因此懷孕並產下一子一女，服刑中的余女丈夫直等到接獲戶政事務所通知才知戴綠帽，去年余女因妨害家庭被判處有期徒刑10月，桃園地檢署追查多日，確認邱姓男子身分後於今天偵結，已因他妨害家庭案件聲請簡易判決處刑。

檢方調查，余女的丈夫因加重強盜案件，2014年入獄，應服刑到2022年。2016年8月間，余女丈夫接獲戶政事務所送達的「新生子女約定姓氏暨出生登記」通知書，才知道余女產下一女，他追問之下，余女坦承與人發生婚外情，共產下一子一女，而產下第一名男嬰後，她丈夫應該是未接到通知書，才沒東窗事發。

余女因妨害家庭罪嫌接受調查時，供出外遇對象是邱男，並堅稱她在卡拉OK上班，因為酒醉了與邱男發生性行為，才會外遇生子。但當時邱男未到案，檢方去年先起訴余女，桃園地方法院審理後，已因她妨害家庭，判處10月有期徒刑，得易科罰金。

邱男今年到案說明，坦承與余女發生性行為並產下一子一女，檢方今天偵結，因他妨害家庭案件，向桃園地方法院聲請簡易判決處刑。

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