吃飽太閒隨機敲破車窗 惡劣犯嫌：心情不好洩憤！

2018-12-17 11:56

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春鎮這半個月卻陸續出現轎車遭隨機砸破後車窗事件，已經有4輛車受害，車內雖沒有任何財物損失，卻令不少停放在戶外的車主人心惶惶，恆春警方經過連日追查，今天宣布破案，2處遭破壞車輛雖手法類似，卻是不同人犯案，但原因竟都只是「心情不好、胡亂洩憤。」

12月3日、9日在恆春鎮西門廣場以及湖內路教師宿舍前，各發生停放自小客車後擋風玻璃遭砸破案件，警方發現犯案手法相同，案發時間都是深夜，兩地相距也不遠，看似有地緣關係，原本懷疑是否為同一人所為，經抽絲剝繭，仔細梳理西門路犯嫌行經動向後發現，嫌犯就是12月3日在車城鄉犯下殺人未遂犯行的陳姓男子，陳也坦承因為長期沒有工作、沒有收入，心情浮躁下經過西門廣場時，以長棍狀手電筒敲擊2輛自小客車後擋風玻璃洩憤後逃逸。

另起教師宿舍前的破壞案，龔姓嫌犯先向工作處所老闆娘借機車，還將車牌遮住，趁深夜宿舍較少人煙時，持甩棍敲破2部車輛後擋風玻璃，遮車牌的舉動讓警方快速動向，發現他是9月時另一件殺人未遂案的嫌犯之一，龔嫌見無可抵賴，供稱因心情不好才騎機車四處尋找犯案目標敲窗洩憤。

恆春分局分局長楊龍祥表示，2案因案發日期相鄰、犯案手法雷同、地緣關係相近等因素懷疑是不是為同一人所為，經深入追查才發現犯嫌與車主均不熟識，亦無相關糾紛，是單純的2件個案，但無法控制情緒、破壞無辜民眾財物行徑惡劣，警訊後將兩人依毀損罪嫌移送法辦。

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