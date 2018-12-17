近5年全台45人CO中毒亡 南市補助遷換危險熱水器

2018-12-17 11:29

〔記者王俊忠／台南報導〕首波大陸冷氣團襲台！今天台南地區氣溫感受到明顯低降，上午市府消防局邀集熱水器、瓦斯零售業者座談防範一氧化碳中毒。消防局指出，2013年到今年11月，全台有45人一氧化碳中毒身亡，該局已編列明年預算補助民眾遷換有中毒風險的熱水器。

南市消防局副局長楊宗林表示，2013年到今年11月，全台發生244件一氧化碳中毒傷亡事件，其中有45人中毒身亡，這些中毒案有高達8成是熱水器安裝在密閉空間使用、導致憾事發生。內政部為此從每年12月到隔年2月訂為一氧化碳預防季，12月16日為宣導日。

消防局並邀請安平區公所與知名的安平劍獅擔任防中毒宣導大使，安平區長賴青足說，安平劍獅是早期安平區家戶趨吉避凶的守護神，此次劍獅要庇佑大家平安過冬，提醒大家想洗舒服熱水澡、熱水器安裝很重要，通風一定要好，排氣絕對不能少，頭昏不適要通報，別讓一氧化碳迷倒。

消防局火災預防科說明，防一氧化碳中毒最好方法是保持室內通風，若熱水器安裝在室內且無標準排氣管排出戶外，或熱水器安裝在陽台，但陽台有加裝窗戶或曬掛衣物，都可能發生一氧化碳中毒。

該局從明年元旦到4月30日止，針對一氧化碳中毒潛勢住戶進行遷移或更換熱水器，1戶最高補助3千元；政府列冊低收入戶補助更達1萬2千元，補助名額約127名，有需要民眾可撥打電話119或向當地消防分隊洽詢，經費用完為止。

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