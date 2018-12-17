被「魔神仔牽入山」20小時？神明領路尋獲9旬翁

2018-12-17 11:23

〔記者余衡、曾健銘／新北報導〕年近9旬的周姓老翁疑被「魔神仔牽走」，家人見他遲遲未歸動員親友搜尋，張貼臉書仍毫無音訊，遂前往宮廟參拜，經神明指示人在住家附近依山傍水處，報案動員警消人員前往搜救，迷失20小時的周翁終於平安現身。

據了解，家住新北市土城區的周翁現年88歲高齡，日前他清晨離開住處，家人以為他外出散步卻終日未歸，經聯繫親友協尋並至臉書社團張貼尋人啟事都杳無音訊，親友想起新莊地藏庵以尋人聞名前往參拜，經神明指示周翁並未走遠，就在土城、三峽交界山區且靠近溪邊，家人惟恐不測遂求助相關單位。

鄰近頂埔及柑園消防分隊獲報立即往周家集結，冒雨分頭搜山溯溪找人，轄區頂埔派出所員警馬鐿航、葉旭彬也同步協助家屬調閱沿途監視器，期間有消防員證稱當天下午在山區曾遇見周翁，持續調閱近4小時雖曾看見他多次徘徊，但至深夜始終無法掌握行蹤。

眼見警消人員開始安排隔天搜救部署，隔天凌晨1點多周翁突然拖著蹣跚步伐走向集結處，家人見狀又驚又喜衝上前擁抱周翁，所幸他歷經20小時沒吃沒喝，除了臉色蒼白體力稍弱，其餘健康狀況並無大礙，周翁自稱「被人帶去山上走走」，但對於過程及路線卻無法清楚交代，家人除讚嘆神明靈驗也萬分感謝警消人員協助。

資深員警指出，地藏庵尋人靈驗名不虛傳，許多失蹤人口或查捕逃犯陷入膠著時，前往尋求指引往往都能有所突破，例如去年1月新莊吳姓男子與女友爭執後持槍殺人，吳男犯案後行蹤成謎，新莊警分局長前往參拜祈求辦案順利，神明指示要往中部尋找，2天後辦案人員南下台中客運站調閱監視器，果然活捉剛下車的吳男，如此「巧合」不禁讓鄉里嘖嘖稱奇。

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