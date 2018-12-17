她以為遇上「超級大好康」 1千美元可以中獎320萬港幣？

2018-12-17 11:11

〔記者王冠仁／台北報導〕60歲陳姓婦人日前在手機通訊軟體上結識一名自稱來自香港的「松鈺哥」，對方聲稱自己是「香港彩票公司」高層，還能操控每期香港彩票中獎號碼，只要匯1千美金就能中320萬港幣彩金。陳一時不察，沒發現這是詐騙集團伎倆還跑去匯款，幸虧被保七總隊第一大隊員警識破，幫她守住積蓄。

警方調查，陳姓婦人日前透過微信，結識詐騙集團偽裝的香港籍「松鈺哥」，「松鈺哥」每天對陳噓寒問暖，進而取得陳信任。「松鈺哥」告訴陳，他是「香港彩票公司」高層，每一期的香港彩票中獎號碼都由他操盤，他還要陳匯1千美金過來，「保證幫妳中320萬港幣！」

陳不察，日前早上跑到台灣銀行板橋分行辦理匯款，但她在櫃檯前不斷滑手機且神情緊張，引起行員注意並通報派駐台銀的保七員警。

陳起先不願配合警方，警方苦口婆心苦勸之際，「松鈺哥」恰好再次打電話來催促匯款，員警索性拿過手機與對方談話，「松鈺哥」聽到員警聲音，態度大變，還說「就算我和她借錢，關你們警察什麼事？」員警霸氣回說「你騙人，怎麼不關警察的事？」陳見狀，這才恍悟，一再感謝警方幫忙。

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